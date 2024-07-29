Жена Канье Уэста в откровенном наряде пришла на встречу с его 11-летней дочерью

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в откровенном наряде встретилась с его дочерью

Жена американского рэпера Канье Уэста дизайнер Бьянка Цензори в откровенном наряде пришла на встречу с его 11-летней дочерью от телезвезды Ким Кардашьян Норт Уэст. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что музыкант и его избранница отвели девочку на фильм «Дэдпул и Росомаха» в Лос-Анджелесе, США. При этом 29-летняя Цензори для выхода в свет выбрала облегающий белый лонгслив и бежевые трусы. Кроме того, она примерила черные босоножки на каблуках и с ремешками, которые обвивали ее ноги почти до колен, а также кепку в тон нижнему белью.

В свою очередь, рэпер предпочел черную толстовку с надетым на голову капюшоном и спортивные штаны. Также он взял с собой солнцезащитные очки с черными линзами.

Ранее в июле Бьянка Цензори также пришла в кинотеатр с оголенной грудью.