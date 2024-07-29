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17:22, 29 июля 2024Экономика

Звезда Comedy Club рассказал о лучших месяцах в своей жизни

Звезда Comedy Club Бебуришвили назвал два месяца без ипотеки лучшими в жизни

Кадр: ВПИСКА / Youtube

Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили рассказал о жизни без ипотеки. Он назвал месяцы без кредита на жилье самыми лучшими, интервью комика доступно на YouTube-канале «ВПИСКА».

Бебуришвили признался, что после начала ремонта в доме его ежемесячные расходы сильно увеличились. Однако до начала переделки жилья у комика был небольшой период свободы от крупных трат после закрытия ипотеки на квартиру. «Я без ипотеки жил два месяца жизни. Класс. Обожаю. Самые лучшие два месяца в моей жизни», — отметил он.

Ранее российским комик Дмитрий Позов удивился ценам на аренду квартир в Москве. Он отметил, что сейчас за очень большие суммы в столице предлагают снять вполне обычное жилье.

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      Александра Качан
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