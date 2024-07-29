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07:15, 29 июля 2024Ценности

Звезда «Доктора Хауса» расплакалась из-за критики ее выбора свадебного платья

Актриса Ева Амурри расплакалась из-за критики ее груди в свадебном платье

Фото: @marcus.mcgregor

Американская актриса Ева Амурри расплакалась из-за критики ее выбора свадебного наряда. Об этом она сообщила в своем блоге.

39-летняя звезда популярного телесериала «Доктор Хаус» отреагировала на замечания хейтеров по поводу ее платья, которое было оформлено кружевным корсетом и облегающей юбкой. По мнению пользователей сети, верх изделия совершенно не поддерживал грудь и не подходил под ее размер.

«Я почувствовала, как на глазах появились слезы. Я словно вернулась в среднюю школу», — призналась Амурри и объяснила, что ее тело постоянно менялось из-за веса и кормления грудью.

В то же время знаменитость отметила, что она, несмотря на негативные комментарии, не стыдится своей фигуры. «Незнакомцы критиковали меня за то, чего я никогда не хотела бы в себе изменить. Я всего лишь человек, который просто пытается чувствовать себя красивым, воспитывать детей и наслаждаться жизнью», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Пейдж Дезорбо оправдалась за появление в прозрачном наряде на свадьбе подруги.

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      Мария Винар
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