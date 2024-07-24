Телезвезда оправдалась за появление в прозрачном платье на свадьбе подруги

Американская телезвезда Пейдж Дезорбо оправдалась за появление в прозрачном наряде на свадьбе подруги. Ее комментарий появился в подкасте LadyGang.

Известно, что 31-летняя знаменитость посетила торжество в корсетном кружевном платье длины макси черного цвета. На размещенных фото было видно, что его прозрачная юбка демонстрировала ее ноги.

По словам Дезорбо, это была нетрадиционная свадьба. Ее подруга является стилистом и «любит блеск и гламур». В связи с этим она попросила гостей одеться соответствующее. Телезвезда отметила, что все наряды были согласованы с невестой. «Я и мои подруги отправили свои наряды в групповой чат, и никто глазом не моргнул. Одна из приглашенных гостей была в совершенно прозрачном платье с зелеными блестками», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за неподходящий наряд на свадьбу наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани.