Ким Кардашьян обругали в сети за платье на свадьбе наследника богатейшей семьи Индии

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за неподходящий наряд на свадьбу наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свой образ на мероприятии. На размещенных кадрах она предстала в оголяющем тело платье красного цвета от индийского кутюрье Гаурава Гупта. Видно, что верх и пояс изделия представляют собой атласные ленты.

Юзеры, в свою очередь, не оценили наряд бизнесвумен, поскольку гостям запрещено носить одежду красного цвета на индийской свадьбе. «В Индии не принято надевать красное платье на свадьбу. На это имеет право только невеста», «Я мексиканец и даже я знаю, что нельзя надевать красное платье на индийскую свадьбу», «Выглядит очень дешево», «Твой наряд совершенно неуместен. Как тебя вообще впустили?», «Странный образ», — возмущались они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян надела откровенное бежевое платье в первый день свадьбы Ананта Амбани.