Ким Кардашьян с бриллиантовой серьгой появилась на свадьбе сына богатейшего человека

Ким Кардашьян появилась на индийской свадьбе с бриллиантовой серьгой в носу

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заметили на свадьбе сына богатейшего человека планеты Мукеша Амбани в Мумбаи, Индия. Об этом сообщает Daily Mail.

Все приглашенные на свадьбу наследника миллиардера Ананта Амбани его невесты Радики Мерчант должны были одеться в индийском стиле. Ким Кардашьян появилась на публике в «голом» бежевом платье с топом, которое дополнила бриллиантовой серьгой в носу. На торжестве также присутствовала сестра Ким Хлоя Кардашьян. Она предпочла для выхода в свет розовый наряд.

Ранее сообщалось, что свадьба Ананта Амбани обошлась более чем в 600 миллионов долларов. Отмечается, что эта сумма составляет 0,5 процента состояния бизнесмена.