Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:59, 4 июля 2024Ценности

Телезвезду обругали в сети за появление на свадьбе подруги в прозрачном платье

Пейдж Дезорбо

Пейдж Дезорбо. Фото: @paige_desorbo

Американская телезвезда Пейдж Дезорбо пришла на свадьбу подруги в откровенном наряде и подверглась критике в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

31-летняя знаменитость появилась на торжестве в корсетном кружевном платье длины макси черного цвета, прозрачная юбка которого демонстрировала ее ноги. Инфлюэнсер не уточнила марку платья, которое она дополнила туфлями на каблуках в тон. При этом в руках женщина держала клатч с аппликацией в виде розы.

Подписчики обругали Дезорбо за выбор подобного наряда для посещения церемонии бракосочетания. «Слишком откровенно», «Это неприемлемо», «Ты пыталась затмить невесту?», «Красивое, но совершенно не подходящее для свадьбы платье», — высказывались многочисленные фанаты.

В феврале американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

      Россиянин надругался над возвращавшейся из гостей незнакомкой

      На российской трассе опрокинулся автобус с 30 пассажирами

      Американка купила фастфуд и возмутилась полученным чеком

      ФСБ потребовала ввести новые ограничения для пользователей IP-телефонии из-за мошенников

      Известный российский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Российский военный решил уклониться от службы и получил пять лет колонии

      Названы главные проблемы российской экономики

      В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль людям с ампутированными руками

      Украинских командиров уличили в сокрытии причин потерь ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше