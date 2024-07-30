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01:00, 30 июля 2024Ценности

42-летняя Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци

42-летняя актриса Джессика Альба в бикини попала в объектив папарацци в Греции

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба в откровенном наряде попала в объектив папарацци во время отдыха в Греции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

43-летняя звезда фильма «Фантастическая четверка» вместе с семьей отправилась на остров Миконос. На полученных кадрах она позировала в воде и на пляже в розовом бикини, которое включало в себя топ с рюшами и завязками на шее и трусы с заниженной талией.

Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки в коричневой оправе и выбрала в качестве украшений серьги-кольца большого диаметра и браслеты из бус.

Ранее в июле Джессика Альба станцевала на камеру в откровенном образе.

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      Карина Черных
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