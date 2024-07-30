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11:20, 30 июля 2024Ценности

46-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась полностью без одежды и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На одном из кадров звезда сериала «Хеппи-энд» стояла обнаженной на стуле в поле спиной к камере, подбросив вверх белую простыню. На других фото 46-летняя знаменитость лежала голой на вспаханной земле, демонстрируя стройную фигуру.

Кроме того, артистка поплавала в воде в слитном купальнике сиреневого оттенка среди листов кувшинок.

Ранее в июле российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала внешность в купальнике в 52 года. Звезда отправилась отдыхать на Кипр, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря.

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      Карина Черных
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