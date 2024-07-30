Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Ленинское в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Центр». Занятие Ленинского позволило улучшить тактическое положение на соответствующем участке линии боевого соприкосновения, отметили в военном ведомстве.

Совокупные потери противника на участке ответственности группировки войск «Центр» составили за минувшие сутки до 315 человек, три единицы бронетехники, в том числе один танк, и два артиллерийских орудия. Также российским бойцам удалось отразить шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 июля Минобороны сообщило о занятии российской армией населенного пункта Вольче в ДНР. Тогда также наблюдались попытки противника изменить тактическое положение — российские бойцы отбили восемь контратак ВСУ.

