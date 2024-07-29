Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

МО РФ: подразделения «Центра» взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Вольче в республике. Там же российские военнослужащие улучшили тактическое положение.

Военнослужащие «Центра» помимо этого ударили по бригадам теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дружбы, Торецка, Новогородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой. За сутки в этом районе боевых действий удалось отразить восемь контратак противника.

Днем ранее, 28 июля, российские военные взяли под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР. Продвинуться на территории республики удалось подразделениям группировки войск «Центр».