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20:40, 30 июля 2024Ценности

Айза опубликовала фото топлес

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась снимком топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость запечатлена загорающей на пляже. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала на теле многочисленные татуировки.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Красотка», «Шикарная Айза», «Раз я с чудесной генетикой не могу выглядеть так же великолепно, прихожу к некоторым выводам. Восхищаюсь», «Ты в моих венах», «Невероятная», — высказывались они.

Ранее также Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди».

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      Карина Черных
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