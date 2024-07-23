Айза показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди»

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала откровенные фото со словами «родилась с первым размером груди». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала свою грудь в различных нарядах без бюстгальтера. На одном из кадров она предстала в белом кружевном топе с тонкой завязкой, а на другом — в прозрачной майке. Кроме того, Айза запечатлела себя в бикини, включавшем крошечный бюстгальтер и плавки.

В описании к посту звезда рассказала о пластических операциях. По ее словам, от природы она является обладательницей маленькой груди. «Потом решила, что мне нужен третий. Мне хватило ровно пять минут, чтобы осознать, что это слишком много для меня. Вытащила сиськи. Потом много страданий, боли и комплексов», — призналась она.

В апреле Айза раскрыла страшные подробности десятой пластической операции по коррекции груди. Тогда певица рассказала, что во время хирургического вмешательства врачи обнаружили капсулы, в которых ранее хранились впоследствии удаленные силиконовые имплантаты.