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12:22, 19 апреля 2024Ценности

Айза раскрыла страшные подробности десятой пластики груди

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) раскрыла страшные подробности десятой пластической операции по коррекции груди. Соответствующая информация появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя исполнительница призналась, что во время хирургического вмешательства врачи обнаружили капсулы, в которых ранее хранились впоследствии удаленные силиконовые имплантаты. Кроме того, знаменитость подчеркнула, что ей пришивали мышцы груди, которые, по ее словам, должны были скорректировать во время предыдущей операции.

«То есть в процессе прошлой операции мне не вытащили капсулы и вдобавок не пришили назад мышцы груди. Это было сюрпризом для доктора! Мы, честно говоря, в шоке от того, что такое вообще в медицине случается», — высказалась звезда.

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Вместе с тем Айза уточнила, что реабилитация проходит успешно и она обходится без обезболивающих.

Ранее Айза сделала десятую пластическую операцию по коррекции груди. Придя в себя после наркоза, звезда рассказала, что исправляла неудачный результат маммопластики, сделанной в 2011 году.

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      Екатерина Ештокина
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