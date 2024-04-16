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20:34, 16 апреля 2024Ценности

Айза сделала десятую пластику груди

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) сделала десятую пластическую операции по коррекции груди. Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 39-летняя исполнительница подверглась хирургическому вмешательству в одной из московских клиник. Придя в себя после наркоза, звезда рассказала, что исправляла неудачный результат маммопластики, сделанной в 2011 году.

«Ну все, сиськи мне мои подшили. Я в себе, в классном месте, буду ночевать сегодня в больнице — первый раз за очень много лет одна без детей. Мне этот опыт как-то интересен. Операция нестрашная, поэтому не надо сильно беспокоиться. Надеюсь, моя жизнь после этого станет еще лучше. Хотя куда еще лучше!» — призналась певица.

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При этом бывшая супруга Гуфа заявила, что планирует больше никогда не оперировать грудь. «Если честно, я надеюсь, прямо искренне в это верю, что это моя последняя операция на грудь. Потому что моя грудь пережила столько всего вообще, никому не пожелаю. Но это мой опыт. Мое наказание за то, что я влезла туда с силиконовыми имплантатами только потому, что это делали все, а не потому, что я этого хотела. Надеюсь, это последний раз, и я уже спокойненько буду жить с красивой, аккуратной, маленькой грудью, своей, которая мне дана Богом», — заключила она.

В сентябре 2023 года Айза показала первые фото после пластики со словами «лоб как у гуманоида». Исполнительница показала фото ранней реабилитации после хирургического вмешательства, к которому прибегла в 2020 году. На кадрах звезда предстала с отеками, синяками и медицинскими пластырями на лице.

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      Екатерина Ештокина
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