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18:24, 28 сентября 2023Ценности

Айза показала первые фото после пластики со словами «лоб как у гуманоида»

Фото: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала первые фото после пластики со словами «лоб как у гуманоида». Соответствующие сторис появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница показала фото ранней реабилитации после хирургического вмешательства, к которому прибегла в 2020 году. На кадрах звезда предстала с отеками, синяками и медицинскими пластырями на лице. «Когда-то я думала, что уже не приду в себя. Помню, что не могла смотреть первое интервью у Собчак. Там максимальное уродство на лице было. Отеки. Этот лоб как у гуманоида», — посетовала певица.

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По словам бывшей супруги рэпера Гуфа, на восстановление ей потребовался год. «Это минимум год (в моем случае, потому что я склонна к отечности). И я восхищаюсь собой. Раньше у меня были очень давящие на глаза брови и с годами они спускались только ниже. Поэтому я сделала операцию», — пояснила Айза.

При этом знаменитость решила поддержать телеведущую Викторию Боню после пластической операции. «Я уже говорила и снова скажу, что я уверена, что лицо Бони будет шикарным», — высказалась она.

Ранее Боня запросила у фанатов полмиллиона долларов за фото после пластики. 43-летняя инфлюэнсерша пожаловалась, что устала ежедневно выслушивать оскорбления со стороны общественности по поводу своей новой внешности.

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    Екатерина Ештокина
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