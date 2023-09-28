Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня запросила у фанатов полмиллиона долларов за фото после пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша пожаловалась, что устала ежедневно выслушивать оскорбления со стороны общественности по поводу своей новой внешности. «Если кто-то подумал, что я позволю, чтобы злорадствовали над тем, что сейчас в реабилитации, и слушать оскорбления от хейтеров, что я Майкл Джексон бесплатно, то вы ошиблись! Просто так развлекать вас бесплатно я не готова», — высказалась Боня.

В связи с этим знаменитость назвала новое условие, чтобы показать свою внешность после хирургического вмешательства. «Если вы хотите увидеть то, над чем будут издеваться, заплатите полмиллиона долларов, и я готова буду вам это показать, а не хотите, дайте мне возможность восстановиться, дайте мне еще несколько месяцев, чтобы прийти в себя», — заявила телезвезда.

Известно, что Боня пообещала разместить снимки результата пластической операции в Telegram-канале после того, как в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.

Позже МВД начало проверку в отношении Бони по статье о мошенничестве из-за заявления ее подписчиков. Уточнялось, что подписчики телеведущей заплатили за вступление в закрытый канал по 1,3 тысячи рублей.