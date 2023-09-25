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12:06, 25 сентября 2023Ценности

Боня заявила о готовности показать лицо после пластики за 39 миллионов рублей

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская телеведущая Виктория Боня заявила о готовности показать свое лицо после пластической операции за 39 миллионов рублей. Соответствующие сторис появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что создала закрытый и платный Telegram-канал, в котором покажет результат работы хирурга. Она уточнила, что вход в сообщество составит 1300 рублей. При этом звезда добавила, что разместит снимки после того, как на канале соберется 30 тысяч человек, которые заплатят упомянутую цену.

«Хочу сразу предупредить, что, когда я проводила голосование с вопросом, готовы ли вы заплатить символическую сумму, чтобы узнать подробности операции и увидеть мое фото, 30 тысяч человек проголосовали "Да". Фото будет загружено после того, как соберется 30 тысяч человек. Надеюсь, это произойдет уже завтра», — высказалась телеведущая.

Ранее в сентябре Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения». На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала в цветном халате и полотенце на голове. Она заявила, что не будет показывать свою внешность, пока окончательно не пройдет реабилитацию.

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    Екатерина Ештокина
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