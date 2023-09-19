Российская телеведущая Виктория Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения». Соответствующие видео появились в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала в цветном халате и полотенце на голове, обернувшись спиной к камере. Она заявила, что не будет показывать свою внешность, пока окончательно не пройдет реабилитацию после хирургического вмешательства.

«Я больше не буду показывать свое лицо. Потому что я сама пугаюсь своего отражения из-за того, что не привыкла видеть лицо не моего размера. Конечно, сейчас оно выглядит не так, как должно», — в слезах сообщила она.

При этом знаменитость возмутилась гневным комментариям пользователей сети по поводу ее внешнего вида. «Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти, желчи, грязи в их сердцах. Они желают, чтобы я осталась уродом. Этого не будет! Я буду очень красивая. И результат будет невероятным, просто чуть позже», — высказалась она.

Ранее в сентябре Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики. На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрывшись руками перед встречей с приятелями. Затем в опубликованном видео стоящие напротив звезды мужчина и женщина громко рассмеялись.