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20:45, 14 сентября 2023Ценности

Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики

Российская телеведущая Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластической операции. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями. «Ну что, вы готовы? Это ранняя стадия реабилитации», — заявила она. Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись. «Ну оно изменится еще чуть-чуть?» — поинтересовался герой ролика.

При этом знаменитость призналась, что отзывы такого рода начинают ее напрягать. «Не та реакция, которую я ожидала, скажу честно. Да они просто мне завидуют», — заключила телеведущая.

Ранее в сентябре Виктория Боня показала кривую улыбку после пластики. 43-летняя блогерша продемонстрировала свою внешность после хирургических вмешательств, попытавшись улыбнуться. На размещенных кадрах видно, что губы звезды при выражении эмоций выглядят неестественно.

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    Екатерина Ештокина
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