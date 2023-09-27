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15:24, 27 сентября 2023Силовые структуры

В отношении Виктории Бони начали проверку о мошенничестве из-за подписчиков

МВД начало проверку о мошенничестве в отношении телеведущей Виктории Бони

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

МВД начало проверку в отношении российской телеведущей Виктории Бони. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, силовики начали проверку россиянки по статье о мошенничестве после заявления возмущенных подписчиков, которые вступили в платный Telegram-канал Бони, где она обещала показать свое преображение после пластической операции. Но Боня, взяв деньги, не сдержала обещание. За подписку на закрытый канал Боня собирала со своих подписчиков по 1300 рублей.

25 сентября сообщалось, что российская телеведущая Виктория Боня заявила о готовности показать свое лицо после пластической операции за 39 миллионов рублей. Звезда обещала, что разместит снимки после того, как на канале соберется 30 тысяч человек, которые заплатят упомянутую цену.

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    Владимир Седов
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