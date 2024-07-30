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15:24, 30 июля 2024Россия

Бойцы СВО с оружием в руках обратились к мигрантам

Бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать законы России

Кадр: Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА»

Участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение к мигрантам. Их видеоролик опубликовал Telegram-канал «Zаписки Vетерана».

На записи один из группы мужчин в военной форме и с оружием в руках сообщает, что до бойцов дошли сообщения о противоправных выходках мигрантов — «грабежах, изнасилованиях, избиении участников СВО», как выразился солдат.

«И если кто-либо полагает, что он вправе не соблюдать закон нашей великой страны (…), то ему не место среди нас», — сказал боец. Также он предложил мигрантам присоединиться к российским военнослужащим в зоне СВО.

Ранее избитый мигрантами депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о ярости россиян из-за мигрантов. По словам парламентария, после публикации сообщения о нападении на него он получил около восьми тысяч гневных комментариев в адрес иностранцев.

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      Алан Босиков
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