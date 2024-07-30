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10:23, 30 июля 2024Россия

Переживший нападение «отморозков-мигрантов» депутат Госдумы заявил о ярости россиян

Депутат ГД Матвеев заявил о ярости россиян в связи с нападением мигрантов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Россияне глубоко возмущены и разгневаны поведением приезжающих в Россию мигрантов. Об этом заявил подвергшийся нападению иностранцев депутат Госдумы Михаил Матвеев в интервью «Царьграду».

По словам парламентария, за два дня под сообщением о нападении на него «отморозков-мигрантов» появилось более восьми тысяч «яростных комментариев». Это сказалось и на настроениях в Госдуме, отметил он.

Матвеев анонсировал новые меры в отношении мигрантов, вызванные, в частности, и критикой работы депутатов со стороны главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина. При этом парламентарий признал, что главу СК не безосновательно упрекнули в использовании грубых формулировок.

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Динамику правотворческой деятельности Матвеев объяснил особенностями процедуры согласования нововведений. Процесс внесения изменений в административное законодательство предусматривает получение заключения правительства России относительно предлагаемых изменений, пояснил депутат. При этом нередко кабмин дает отрицательные заключения, подчеркнул он.

Одним из входящих каналов взаимодействия с депутатами Матвеев назвал Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина. 29 июля глава нижней палаты предложил увеличить срок срочной службы получивших российские паспорта мигрантов до двух лет.

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      Алан Босиков
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