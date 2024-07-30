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08:51, 30 июля 2024Силовые структуры

Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

СК завел уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело о халатности после жалоб на работу должностных лиц, которые не исполняют требования миграционного законодательства. В пресс-службе ведомства рассказали, что участники и ветераны боевых действий опубликовали соответствующее обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в соцсетях.

В СК заявили, что граждане опасаются за свою безопасность

В Telegram-канале СК для подачи обращений от россиян говорится, что граждане опасаются за свою безопасность. «Сообщается, что ответственными должностными лицами не исполняются нормативные требования, что негативно отражается на состоянии преступности в регионе», — заявили в ведомстве и уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В СК также напомнили, что ранее в июле Бастрыкин направил в Госдуму инициативы ведомства по совершенствованию миграционного законодательства. В их числе расширение перечня преступлений, за совершение которых аннулируется приобретенное российское гражданство, обязательная дактилоскопическая и геномная регистрация всех иностранных граждан при въезде в Россию и выезде из страны и другие предложения.

Бастрыкин неоднократно заявлял о необходимости изменить миграционную политику

В конце июня глава СК выступил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) с призывом изменить миграционную политику.

По его словам, работодателям при привлечении иностранцев к выполнению трудовых обязанностей следует руководствоваться вопросами нацбезопасности. Кроме того, необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого, убежден глава ведомства.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. По его словам, депутаты направили запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство России.

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