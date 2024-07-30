Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

СК завел уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело о халатности после жалоб на работу должностных лиц, которые не исполняют требования миграционного законодательства. В пресс-службе ведомства рассказали, что участники и ветераны боевых действий опубликовали соответствующее обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в соцсетях.

В СК заявили, что граждане опасаются за свою безопасность

В Telegram-канале СК для подачи обращений от россиян говорится, что граждане опасаются за свою безопасность. «Сообщается, что ответственными должностными лицами не исполняются нормативные требования, что негативно отражается на состоянии преступности в регионе», — заявили в ведомстве и уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В СК также напомнили, что ранее в июле Бастрыкин направил в Госдуму инициативы ведомства по совершенствованию миграционного законодательства. В их числе расширение перечня преступлений, за совершение которых аннулируется приобретенное российское гражданство, обязательная дактилоскопическая и геномная регистрация всех иностранных граждан при въезде в Россию и выезде из страны и другие предложения.

Бастрыкин неоднократно заявлял о необходимости изменить миграционную политику

В конце июня глава СК выступил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) с призывом изменить миграционную политику.

По его словам, работодателям при привлечении иностранцев к выполнению трудовых обязанностей следует руководствоваться вопросами нацбезопасности. Кроме того, необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого, убежден глава ведомства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже сообщил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства. По его словам, депутаты направили запрос о предоставлении предложений по контролю за миграцией в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет и правительство России.