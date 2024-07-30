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03:16, 30 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье завели дело о халатности после жалоб на мигрантов

СК РФ завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России завел дело о халатности после жалоб на мигрантов в подмосковном Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

О ходе расследования поручил доложить глава СК Александр Бастрыкин. К нему обратились участники и ветераны боевых действий, они заявили, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), в рамках которого будет дана правовая оценка изложенным доводам», — уточнили в Следственном комитете.

Ранее в России предложили создать «Кодекс мигрантов», в который войдут десять правил поведения для иностранцев. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

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      Марина Совина
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