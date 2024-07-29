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18:07, 29 июля 2024Россия

В России захотели увеличить срок службы в армии для получивших паспорта мигрантов

В Госдуме захотели заставить мигрантов с паспортами РФ служить в армии два года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуме захотели увеличить срок службы в армии для получивших российские паспорта мигрантов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты парламента.

Так, инициатива предусматривает возможность увеличения срока службы до двух лет. Сейчас все призывники служат один год. Помимо этого, рассматривается возможность повышения призывного возраста для получивших российское гражданство мигрантов.

Подготовить предложения относительно службы мигрантов в Вооруженных силах России предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они также могут включать постановку на воинский учет одновременно с получением российского паспорта. Рассмотреть соответствующие поправки депутаты планируют до конца весенней сессии, которая завершится 4 августа.

Ранее в Госдуме предложили разработать «Кодекс мигрантов». Документ, по замыслу инициаторов его создания, должен регламентировать их социальный и правовой статус в России.

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      Алан Босиков
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