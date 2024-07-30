Бывший налоговый инспектор получила срок за мошенничество с вычетами в российском регионе

В Петербурге суд приговорил экс-сотрудницу ФНС к трем годам колонии

Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывшую сотрудницу межрайонной инспекции ФНС №21 Викторию Зайцеву к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие и суд установили, что в 2019 году, будучи старшим налоговым инспектором, женщина подала документы с ложной информацией, согласно которой у третьих лиц были права на налоговый вычет. Полученными деньгами Зайцева распорядилась по своему усмотрению. Всего таким образом она похитила не менее 1,8 миллиона рублей.

Подсудимая признала вину частично.

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