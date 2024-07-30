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16:38, 30 июля 2024Силовые структуры

Бывший налоговый инспектор получила срок за мошенничество с вычетами в российском регионе

В Петербурге суд приговорил экс-сотрудницу ФНС к трем годам колонии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывшую сотрудницу межрайонной инспекции ФНС №21 Викторию Зайцеву к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие и суд установили, что в 2019 году, будучи старшим налоговым инспектором, женщина подала документы с ложной информацией, согласно которой у третьих лиц были права на налоговый вычет. Полученными деньгами Зайцева распорядилась по своему усмотрению. Всего таким образом она похитила не менее 1,8 миллиона рублей.

Подсудимая признала вину частично.

Ранее сообщалось, что под Брянском депутата Владимира Реука арестовали за помощь военным в уклонении от службы.

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      Илона Палей
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