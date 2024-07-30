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14:31, 30 июля 2024Силовые структуры

Депутат российского региона арестован по подозрению в мошенничестве

Под Брянском депутат Реук арестован за помощь военным в уклонении от службы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Брянской области арестован депутат Клинцовского городского совета и ветеран боевых действий Владимир Реук, который подозревается в том, что за деньги он мог помогать военнослужащим уклоняться от службы на Украине, и при этом помогать получать награды и компенсации за фейковые ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По словам источника, в отношении Реука возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 10 июля, перед задержанием, он экстренно подписал контракт на участие в зоне специальной военной операции (СВО), однако следователи этого не допустили. Сейчас депутат находится в СИЗО.

По данным в канале, 10 апреля Реук получил 100 тысяч рублей от действующего военнослужащего для решения вопроса об уклонении от службы на передовой и незаконного получения выплат за несуществующие ранения. Эти деньги он обещал передать в качестве взятки командованию одной из воинских частей.

Ранее сообщалось, что суд в Омске заочно огласил приговор в отношении бывшего депутата местного городского совета Дмитрия Петренко, распространявшего фейки о Вооруженных силах (ВС) России.

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      Анна Габай
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