Бывшего депутата омского горсовета заочно осудили за фейки про Российскую армию

В Омске экс-депутата горсовета Петренко заочно осудили на 7 лет за фейки о ВС РФ

Суд в Омске заочно огласил приговор в отношении бывшего депутата местного городского совета Дмитрия Петренко, распространявшего фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-депутата признали виновным в семи эпизодах преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ и приговорили к семи годам колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или сетей сроком на четыре года. Сам подсудимый сейчас находится за границей.

По данным следствия, Петренко, используя канал в мессенджере Telegram, распространил под видом достоверных данных заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ якобы для уничтожения зданий и граждан Украины в ходе проведения специальной военной операции. Он был объявлен в розыск в августе 2022 года.

