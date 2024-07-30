Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 30 июля 2024Силовые структуры

Бывшего депутата омского горсовета заочно осудили за фейки про Российскую армию

В Омске экс-депутата горсовета Петренко заочно осудили на 7 лет за фейки о ВС РФ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Омске заочно огласил приговор в отношении бывшего депутата местного городского совета Дмитрия Петренко, распространявшего фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-депутата признали виновным в семи эпизодах преступления по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ и приговорили к семи годам колонии общего режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или сетей сроком на четыре года. Сам подсудимый сейчас находится за границей.

По данным следствия, Петренко, используя канал в мессенджере Telegram, распространил под видом достоверных данных заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ якобы для уничтожения зданий и граждан Украины в ходе проведения специальной военной операции. Он был объявлен в розыск в августе 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      «Ростех» в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в 2023 году

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше