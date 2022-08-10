Российского депутата объявили в розыск по делу о дискредитации армии

Депутата из Омска Дмитрия Петренко объявили в розыск по делу о дискредитации армии

В Омске объявлен в розыск депутат местного горсовета Дмитрий Петренко по делу о дискредитации армии. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, такое решение Куйбышевский районный суд города принял после того, как находившийся под запретом выхода из дома российский депутат перестал приходить на заседания и скрылся, предположительно за пределами России. В случае задержания беглеца заключат под стражу.

По данным следствия, депутат Петренко, используя канал в мессенджере Telegram, распространил под видом достоверных данных заведомо ложную информацию об использовании вооруженных сил России якобы для уничтожения зданий и граждан Украины в ходе проведения специальной военной операции. В марте обвиняемому избрали меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее 10 августа сообщалось, что полиция пришла с обыском в квартиру экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (статья 207.3) УК РФ.