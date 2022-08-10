Стало известно об обыске у ворвавшейся в эфир экс-сотрудницы Первого канала

Полиция пришла с обыском к экс-сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой

Полиция пришла с обыском в квартиру экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом стало известно Mash.

Как уточняет «Ъ» со ссылкой на адвоката бывшей сотрудницы телеканала, в отношении нее возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Ранее суд оштрафовал Овсянникову на 40 тысяч рублей. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Перед этим, в июле, бывшего редактора телеканала оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за аналогичного правонарушения.

В марте Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине. После этого ее оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о проведении публичного мероприятия без подачи соответствующего уведомления.