Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали еще на 40 тысяч рублей

Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову оштрафовали на 40 тыс. руб. за фейки о ВС России

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали еще на 40 тысяч рублей за фейки. Суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что экс-редактора телеканала оштрафовали за пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященный Дню России. Журналистка свою вину не признала.

28 июля Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Свою вину на заседании экс-сотрудница Первого канала также не признала.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине, за что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. В апреле журналистка получила работу в немецком издании Die Welt. Однако в июле стало известно об ее увольнении из издания. По словам Овсянниковой, у нее закончился трехмесячный контракт с немецким СМИ.