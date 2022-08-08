Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Экс-сотрудницу Первого канала оштрафовали еще на 40 тысяч рублей

Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову оштрафовали на 40 тыс. руб. за фейки о ВС России
Марина Овсянникова

Марина Овсянникова. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали еще на 40 тысяч рублей за фейки. Суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщает Mash в Telegram.

Отмечается, что экс-редактора телеканала оштрафовали за пост в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), посвященный Дню России. Журналистка свою вину не признала.

28 июля Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Свою вину на заседании экс-сотрудница Первого канала также не признала.

14 марта Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине, за что ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. В апреле журналистка получила работу в немецком издании Die Welt. Однако в июле стало известно об ее увольнении из издания. По словам Овсянниковой, у нее закончился трехмесячный контракт с немецким СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Путин отказался ехать на Генассамблею ООН
Аномально густые волосы прославили шестимесячного ребенка в сети
После жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna в Коми возбудили дело
В ФСБ предупредили о напряженной ситуации на границе Ирана и Армении
Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту ракетами HIMARS показали на видео
Рудковская отреагировала на слухи об отъезде из России
Шредера отказались исключать из партии из-за дружбы с Путиным
Озвучена статистика появления длительных симптомов COVID-19
Байден не стал тревожиться из-за возможных радикальных шагов Пекина
Появились подробности отравления двух москвичей арбузом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.