Бывший советник Кучмы заявил о бесполезности поставок ракет и самолетов с Запада

Экс-советник Кучмы: поставки ракет и самолетов Украине лишь усугубят ситуацию

Поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны. Об этом заявил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский рассчитывает, что сейчас пришлют самолеты и сделают ракеты, а он сможет нанести удар. (...) Но тогда Путин ударит так, что мало не покажется», — заявил Соскин.

По его словам, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только «хватать и похищать людей».

Ранее Соскин заявил, что Владимир Зеленский довел Украину до финансово-экономической катастрофы. По его словам, долг Украины при нынешнем правительстве увеличился почти в два раза. Он также добавил, что Зеленский фактически грабит страну и Украину ожидает дефолт.