Данила Козловский признался в чувствах к Пугачевой со сцены

Актер Козловский признался в чувствах к Пугачевой со сцены в Юрмале

Актер Данила Козловский исполнил песню певицы Аллы Пугачевой в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Об этом сообщает MK.RU.

На сцене Козловский отыграл моноспектакль «Фрэнк», а затем спел композицию Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Он также публично признался в теплых чувствах к певице, заявив, что всегда был ее поклонником.

Пугачева в это время находилась в зале вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). По данным MK.RU, после спектакля актриса за кулисами подошла к Козловскому и поблагодарила его за игру.

Ранее суд встал на сторону Козловского в деле о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной разбирательства стали слова главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина на тему того, что актер после начала специальной военной операции уезжал в США, а после вернулся в Россию и начал вновь выступать в театрах.

