Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:29, 31 мая 2024Силовые структуры

Суд вновь встал на сторону актера Козловского в деле о дискредитации ВС России

Актер Козловский: суд встал на мою сторону в деле о дискредитации ВС России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актер Данила Козловский в своем Telegram-канале сообщил, что суд вновь встал на его сторону в деле о дискредитации ВС России.

Речь идет про апелляцию на приговор суда, который в сентябре прошлого года признал, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин оскорбил честь и достоинство актера. Бородин тогда не согласился с решением суда и оспорил его.

Причиной разбирательства стали слова Бородина на тему того, что Козловский после начала специальной военной операции (СВО) уезжал в США, а после вернулся в Россию и начал вновь выступать в театрах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд Джорджа Клуни объявил охоту на российских журналистов. Их будут преследовать за «пропаганду войны»

      Суд вновь встал на сторону актера Козловского в деле о дискредитации ВС России

      На Западе встречу Макрона и Шольца назвали визитом к «незадачливому неудачнику»

      В речных водах выявили угрозу для окружающей среды

      Карякин отреагировал на исключение из рейтинга ФИДЕ

      Администрация конкурса «Мисс США» обвинила самую красивую девушку страны во лжи

      Минюст включил в реестр иноагентов Дунцову и Литвинович

      Маск предупредил об эскалации из-за решения Байдена по Украине

      Фанаты взбунтовались против голливудских звезд. Они упрекают знаменитостей в том, что те устроили пир во время чумы

      Кремль отреагировал на объявление фондом Клуни охоты на российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше