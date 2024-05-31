Суд вновь встал на сторону актера Козловского в деле о дискредитации ВС России

Актер Козловский: суд встал на мою сторону в деле о дискредитации ВС России

Актер Данила Козловский в своем Telegram-канале сообщил, что суд вновь встал на его сторону в деле о дискредитации ВС России.

Речь идет про апелляцию на приговор суда, который в сентябре прошлого года признал, что глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин оскорбил честь и достоинство актера. Бородин тогда не согласился с решением суда и оспорил его.

Причиной разбирательства стали слова Бородина на тему того, что Козловский после начала специальной военной операции (СВО) уезжал в США, а после вернулся в Россию и начал вновь выступать в театрах.