Девушка назвала необычную причину отказа от секса с партнером спустя 1,5 года отношений

Анонимная девушка рассказала, что спустя 1,5 года отношений ее отношение к партнеру изменилось из-за его запаха. Своими наблюдениями она поделилась в разделе форума Reddit, посвященного гигиене.

По словам автора поста, перед сном и во время секса она ощущает запах мочи от своего парня, и это отталкивает ее от интимной близости. Главным источником отвратительного запаха оказалось одеяло мужчины, которое девушка постирала уже несколько раз за последние недели. Она отметила, что попробовала поговорить с партнером, однако тот заверил, что после тяжелой работы вовремя принимает получасовой душ, и расстроился из-за ее претензий.

«Я также сказала ему, что, возможно, ему не подходит новое мыло, и он тоже расстроился, сказав, что не менял средства для гигиены. В последнее время это меня очень раздражает, и я отказалась заниматься сексом», — написала девушка, попросив совета, как вежливо убедить своего парня устранить неприятный запах, который он сам не ощущает.

В комментариях пользователи единодушно призвали автора поста отправить мужчину на медицинское обследование, поскольку внезапное появление неприятного запаха может говорить о развитии инфекций, в частности, мочеполовых.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей, как она раскрыла бойфренду сестры правду о ней и разрушила их отношения. Комментаторы поддержали решение автора истории.

