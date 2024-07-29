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07:00, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка раскрыла бойфренду сестры-близнеца правду о ней и разрушила их отношения

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она раскрыла бойфренду сестры правду о ней и разрушила их отношения. Комментаторы поддержали решение автора истории.

Девушка написала, что у нее есть сестра-близнец, которая состоит в отношениях с братом ее жениха. «Она всегда говорила, что не планирует выходить замуж за своего парня, потому что она не хочет брать его фамилию», — отметила рассказчица.

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«Я сказал сестре, что ей не нужно брать его фамилию, есть много женщин, которые сохраняют свою девичью фамилию, когда выходят замуж. Она не согласилась и сказала, что не собирается сохранять нашу девичью фамилию, а хочет взять фамилию своего мужа», — рассказала автор истории.

Тогда девушка спросила сестру, согласиться ли она выйти замуж за своего бойфренда, если тот сделает ей предложение. В ответ она заявила, что поставит жениху условие, что согласиться выйти замуж, если он сменит фамилию. «Я сказала ей, что очень эгоистично с ее стороны ставить такой ультиматум тому, кто любит ее и хочет на ней жениться. Она закатила глаза», — отметила рассказчица.

После этого разговора, бойфренд сестры автора показал ей фотографии колец, чтобы спросить ее мнение о том, какое понравится ее сестре. «Я сказала ему правду, что она не выйдет за него замуж, откажет ему из-за его фамилии», — рассказала девушка. В итоге молодой человек принял решение разорвать отношения с возлюбленной.

В комментариях под постом многие назвали справедливым решение автора рассказать жениху сестры правду. По их мнению, жестоко с ее стороны продолжать отношения с человеком, с которым она не видит будущего.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как ее возлюбленный скрыл от нее одну деталь об их отношениях. По словам автора поста, правда разрушила их.

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      Олег Давыдов
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