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19:51, 30 июля 2024Мир

Эрдоган отказался посетить открытие Олимпиады из-за пропаганды ЛГБТ

Эрдоган: внучка попросила не ехать на открытие Олимпиады из-за пропаганды ЛГБТ
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Внучка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попросила его не ехать на открытие Олимпиады из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Отказ посетить мероприятие турецкий лидер объяснил в ходе выступления в генштабе правящей Партии справедливости и развития, трансляция которого доступна на странице политика в X.

«Моя 13-летняя внучка сказала мне: "Дедушка, не едь туда". Я спросил почему. Она в ответ сказала, что там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду», — сказал он.

Эрдоган заявил, что при первой возможности позвонит папе римскому Франциску и поделится с понтификом критикой «позора, который продемонстрировали на открытии Олимпиады».

Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Олимпийских игр из-за недовольства церемонией открытия. По его словам, эта Олимпиада «для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка».

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      Семен Александров
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