Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

Вице-премьер Словакии не поедет на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Олимпийских игр из-за недовольства церемонией открытия. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тараба должен был представлять Словакию на церемонии закрытия. По его словам, эта Олимпиада «для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка». Он обвинил организаторов в злоупотреблении «красотой спорта» и создании «из этого прогрессивного политического театра».

Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю. Мероприятие также раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. С похожим мнением выступил американский миллиардер Илон Маск.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.