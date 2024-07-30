Еще один российский объект включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Ландшафт под Архангельском включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Еще один российский объект — культурный ландшафт Кенозерья в Архангельской области — включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

Ландшафт стал 32-м российским объектом, внесенным в список.

«Объект расположен в Кенозерском национальном парке на северо-западе европейской части Российской Федерации. В нем сохранился местный культурный ландшафт, который формировался с XII века в результате постепенной славянской колонизации», — говорится о ландшафте на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что ключевыми достопримечательностями ландшафта являются его деревянные церкви.

Предыдущим включенным в список российским объектом стали астрономические обсерватории Казанского федерального университета.