Объект из России включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории КФУ вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета (КФУ) включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

В рамках 45-й сессии Комитет Всемирного наследия принял решение внести астрономические обсерватории КФУ в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Предложение поддержали делегаты из Эфиопии, Замбии, Мали, Индии, Таиланда, Греции, Саудовской Аравии, Катара, Южной Африки и Нигерии.

Обсерватории КФУ стали первыми астрономическими обсерваториями России, которые вошли в список объектов Всемирного наследия. Кроме того, это четвертый объект наследия в Республике Татарстан.

О том, что обсерватории КФУ в Казани захотели включить в список ЮНЕСКО, стало известно в апреле 2022 года. Помимо астрономических обсерваторий КФУ, в список номинантов в перечень объектов ЮНЕСКО попали Спасо-Преображенский собор и городской вал Переславля-Залесского, а также городище Танаис.