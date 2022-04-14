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Обсерватории КФУ в Казани захотели включить в список ЮНЕСКО

Казанскую городскую Астрономическую Обсерваторию (КФУ) захотели включить в список ЮНЕСКО

Фото: Центр медиакоммуникаций КФУ

Казанскую городскую Астрономическую Обсерваторию (КФУ) захотели включить в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, сооружения получили положительное техническое заключение по номинационному досье от штаб-квартиры организации в Париже. Данный факт свидетельствует о том, что заявка на вступление готова для приоритетного рассмотрения включения объекта в список Всемирного наследия.

«Ответное письмо из Парижа замечательное. Нас более чем устраивает 2023 год: здесь нет никакой ошибки, никакого опоздания, мы итак идем с огромным опережением всех возможных графиков (...) Мы успеваем достаточно широко за это время презентовать наши объекты и в Париже, и в мире, и по России. Так что у нас замечательный шанс на будущий год эту номинацию выиграть!» — резюмировал новость директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов.

Известно, что в 2022 году от России самостоятельно были номинированы в перечень объектов ЮНЕСКО сразу три кандидата. Помимо астрономических обсерваторий КФУ в список попали Спасо-Преображенский собор и городской вал Переславля-Залесского, а также городище Танаис.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан пройдет суперфинал XXII ежегодного молодежного конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Конкурс пройдет с 9-го по 13 апреля, финалисты получат право выступить на двух гала-концертах проекта. На сценах будут объявлены имена победителей фестиваля.

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Майя Пономаренко
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