Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:04, 30 июля 2024Россия

Фуры раздавили легковую машину с детьми на российской трассе

В Краснодарском крае грузовики раздавили легковую машину с детьми

В Краснодарском крае пять человек, в том числе трое детей, стали жертвами ДТП с двумя большегрузами. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

По информации ведомства, авария произошла 30 июля в Крымском районе на автодороге Славянск-на-КубаниКрымск, когда там образовался затор. Как выяснилось, водитель большегруза МАЗ протаранил стоящий в конце пробки Chevrolet Lacetti, в результате чего легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между фурами.

На кадрах с места происшествия видно, что грузовики раздавили иномарку вместе с находившимися внутри людьми.

Ранее в селе Березовка Белгородской области танк наехал на «Ниву», внутри которой находился 73-летний пенсионер. Судя кадрам с места аварии, бронемашина раздавила переднюю часть автомобиля, где находилось место водителя. Спасти владельца машины не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» сообщил о полученных в 2024 году убытках

      На Украине создадут базу недобросовестных партнеров ВСУ

      В США заявили о желании военных ВСУ сдаться в плен при любом удобном случае

      Госдума приняла поправку о запрете сообщений в мессенджерах от незнакомцев

      Женщина сделала ДНК-тест и узнала тайну своей необычной внешности

      Нейросеть Apple обучили на чипах Google

      Фуры раздавили легковую машину с детьми на российской трассе

      В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам

      Туристка поехала в отпуск в Марокко и не выжила из-за употребления одного продукта

      Россиянин вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше