Фуры раздавили легковую машину с детьми на российской трассе

В Краснодарском крае грузовики раздавили легковую машину с детьми

В Краснодарском крае пять человек, в том числе трое детей, стали жертвами ДТП с двумя большегрузами. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

По информации ведомства, авария произошла 30 июля в Крымском районе на автодороге Славянск-на-Кубани — Крымск, когда там образовался затор. Как выяснилось, водитель большегруза МАЗ протаранил стоящий в конце пробки Chevrolet Lacetti, в результате чего легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между фурами.

На кадрах с места происшествия видно, что грузовики раздавили иномарку вместе с находившимися внутри людьми.

Ранее в селе Березовка Белгородской области танк наехал на «Ниву», внутри которой находился 73-летний пенсионер. Судя кадрам с места аварии, бронемашина раздавила переднюю часть автомобиля, где находилось место водителя. Спасти владельца машины не удалось.