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13:13, 30 июля 2024Мир

Информацию о выкупе плененных бойцов ЧВК «Вагнер» опровергли

Информацию о выкупе плененных в Мали бойцов ЧВК «Вагнер» опровергли

Кадр: Telegram-канал Mash

Распространенная в сети информация о выкупе у боевиков-туарегов плененных в Мали бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас с представителями террористов продолжаются переговоры о возможности выкупа. По одной из версий, "музыканты" предлагали за каждого своего 100 тысяч долларов», — сообщает канал.

Также было опубликовано видео с предполагаемыми бойцами, находящимися до сих пор в плену. Сообщается, что речь может идти о штурмовике и боевом медике.

Ранее ветеран «Вагнера» Марат Габидуллин с позывным Дед Мартин рассказал, что разгром колонны ЧВК «Вагнер» повстанцами-туарегами в Мали стал возможен благодаря бездарному руководству. По словам Габидуллина, неблагоприятные погодные условия не могли быть причиной такого провала, поскольку у вагнеровцев уже большой опыт ведения боевых действий в пустынной местности.

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      Максим Габриелян
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