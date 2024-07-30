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12:03, 30 июля 2024Мир

Испания разрешила пришвартоваться российскому парусному фрегату

Испания разрешила пришвартоваться в порту российскому фрегату «Штандарт»

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Испания, несмотря на существующие антироссийские санкции, разрешила пришвартоваться в порту Виго парусному фрегату «Штандарт» из России. Об этом сообщили в испанском Управлении торгового флота, передает ТАСС.

В ведомстве указали, что судно зашло в порт для пополнения провианта и ремонта на строго отведенный промежуток времени, «чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее».

Ранее украинские активисты из организации «Галисийская ассоциация помощи Украине» (AGA Ucraina) потребовали не пускать «Штандарт» в испанский порт.

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      Глеб Бажуткин
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