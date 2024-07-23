Украинские активисты захотели помешать фрегату зайти в испанский порт

Outon: украинские активисты потребовали не пускать фрегат «Штандарт» в Испанию

Украинские активисты из организации «Галицкая ассоциация помощи Украине» (AGA Ucraina) потребовали не пускать российский исторический фрегат «Штандарт» в испанский порт Виго. Об этом сообщает портал Outon.

«"Галицкая ассоциация помощи Украине" (...) обратилась в письменной форме к Морскому капитанству Виго с просьбой запретить заход, стоянку и остановку судна "Штандарт" в порту этого города и любом другом порту побережья Испании», — приводит портал текст письма.

Отмечается, что причиной подобного решения является запрет на вход российских судов в порты стран Европейского союза (ЕС). Однако «Штандарт» шел под флагом Островов Кука. Несмотря на данный факт, несколькими неделями ранее судно фрегат не пустили во французский Брест.

Прибытие «Штандарта» в Виго ожидается 24 июля, где он в общей сложности пробудет до 15 августа. Целью визита является участие в фестивале Iacobus Maris Route.

14 июля капитан фрегата Владимир Мартусь заявил, что российский «Штандарт» попал под санкции Евросоюза с подачи проукраинских активистов, пожаловавшихся на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей во Франции. Судно регулярно присутствовало на мероприятии начиная с 2000 года.