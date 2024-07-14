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05:04, 14 июля 2024Мир

Российский фрегат попал под санкции ЕС с подачи проукраинских активистов

РИА Новости: «Штандарт» попал под санкции ЕС из-за отказа убрать российский флаг

Фото: Стрингер / Sputnik/РИА Новости

Российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Европейского союза (ЕС) с подачи проукраинских активистов, пожаловавшихся на отказ убрать российский флаг с судна. Об этом сообщил капитан судна Владимир Мартусь в беседе с РИА Новости.

«Все началось с его намеков на то, чтобы сменить наш флаг на украинский. В ответ на отказ началась травля. Он нас очень сильно не любит, и, скорее всего, с его подачи в Евросоюзе нас добавили в санкционные списки. Теперь будем, как "Летучий голландец", ходить из порта в порт без остановки», — рассказал Мартусь.

Он отметил, что санкции были введены с подачи активиста Бернара Груа, основавшего движение «Нет "Штандарту" в Европе». Из-за ограничений фрегат не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей во Франции. Судно регулярно присутствовало на мероприятии начиная с 2000 года.

Ранее бывшего главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова назначили руководителем Академии ВМФ в Санкт-Петербурге. О его отставке с поста сообщалось в марте.

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      Евгений Силаев
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