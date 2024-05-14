Стало известно о возможном назначении экс-главкома ВМФ на новую должность

«Фонтанка»: бывший главком Евменов возглавил петербургскую Академию ВМФ

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов назначен на новую должность — он стал руководителем петербургской Академии ВМФ. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, президент Владимир Путин уже подписал соотвествующий указ. Однако на сайте академии информации о назначении Евменова пока не приводится.

Об отставке Евменова с поста главкома ВМФ стало известно в марте. На его место назначили адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом, — официально об этом объявили в апреле.

Впоследствии сообщалось, что Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.

Экс-министр обороны Сергей Шойгу назначил Евменова главкомом ВМФ в мае 2019 года. С 2012 года он был первым заместителем командующего Северным флотом, в 2016 году адмирала назначили на должность командующего — Евменов заменил на этом посту адмирала Владимира Королева, назначенного главкомом ВМФ.

