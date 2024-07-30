Летевший за границу самолет с россиянами экстренно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Астану самолет экстренно сел в Уфе

Пассажирский самолет рейса Москва — Астана экстренно сел в другом городе из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщает РИА Новости.

Незапланированная посадка летевшего за границу лайнера произошла в Уфе. Как писали в соцсетях, она потребовалась из-за нервного срыва пилота.

В пресс-службе аэропорта Уфы подтвердили информацию о срочной посадке воздушного судна. «Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения», — уточнили представители гавани.

Ранее в июле пилоты рейса из Минеральных Вод в Москву заметили воздушные шары во время полета. Объекты разного цвета с подвесами находились на высоте около 1,5 тысячи метров.