Летевший за границу самолет с россиянами экстренно сел в другом городе

Пассажирский самолет рейса Москва — Астана экстренно сел в другом городе из-за плохого самочувствия пилота. Об этом сообщает РИА Новости.
Незапланированная посадка летевшего за границу лайнера произошла в Уфе. Как писали в соцсетях, она потребовалась из-за нервного срыва пилота.
В пресс-службе аэропорта Уфы подтвердили информацию о срочной посадке воздушного судна. «Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения», — уточнили представители гавани.
Ранее в июле пилоты рейса из Минеральных Вод в Москву заметили воздушные шары во время полета. Объекты разного цвета с подвесами находились на высоте около 1,5 тысячи метров.