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16:56, 29 июля 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неизвестные предметы в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета заметили неизвестные шары в небе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пилоты российского самолета с пассажирами на борту заметили неизвестные предметы в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicdent.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Минеральных Вод в Москву самолетом 26 июля. Экипаж доложил о наблюдении двух шаров разного цвета с подвесами на высоте примерно 1,5 тысячи метров. Отмечается, что произошедшее не повлияло на осуществление рейса.

Ранее следовавший в Санкт-Петербург самолет авиакомпании NordStar резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 24 июля с направлявшимся в Северную столицу из Красноярска Boeing 737-800.

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      Фариза Бацазова
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